Bund Institutioneller Investoren vergibt erstmalig die bii Awards „Forty under Forty“

Frankfurt: Der Bund Institutioneller Investoren e. V. (bii) hat erstmalig die bii Awards „Forty under Forty“ in den Kategorien ESG, Infrastructure, Real Estate und Risk Management vergeben. Geehrt wurden die talentiertesten Nachwuchskräfte in diesen Segmenten der Branche.

Der „Tag der institutionellen Kapitalanlage“ am 19. Mai 2022, in dessen Vorfeld die Preisverleihung erfolgte, dient institutionelle Investoren aus ganz Deutschland zum Austausch mit Anbietern von Investmentlösungen. In diesem Jahr stehen vor allem „Nachhaltigkeit und ESG“ und dabei insbesondere die Gesundheit des Menschen im Mittelpunkt der verschiedenen Vorträge und Diskussionsrunden.