BVT platziert weiteren Spezial-AIF der Ertragswertfonds Serie

München: Die BVT Unternehmensgruppe hat den von ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Spezial-AIF „BVT Ertragswertfonds Nr. 10 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ („Ertragswertfonds 10“) erfolgreich platziert. Der Ertragswertfonds 10 wurde als Exklusivmandat konzipiert und beteiligt sich an einem neu errichteten, vollvermieteten Bürokomplex in Dortmund auf der ehemaligen Stahlwerksfläche Phoenix-West. Das rund 6.000 qm Bürofläche umfassende Objekt ist in einer Systembauweise errichtet, die nach dem DGNB-Zertifizierungssystem der Klassifizierung DGNB Gold zugeordnet werden kann und erfüllt viele Standards für nachhaltiges Bauen.