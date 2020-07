CA Immo schließt Verkauf des neu entwickelten Bürogebäudes cube berlin an Nuveen Real Estate ab

Berlin : CA Immo hat den Verkauf des cube berlin, eines 17.500 qm großen Landmark Bürogebäudes im Herzen Berlins, an Nuveen Real Estate abgeschlossen. cube berlin wurde von CA Immo entwickelt; die Fertigstellung erfolgte im Februar 2020 nach rund dreijähriger Bauzeit. Das Baumanagement wurde von der CA Immo-Bautochter omniCon abgewickelt. CA Immo investierte rund 100 Mio. Euro in das Gebäude, das bereits vor Baubeginn in Form einer Share-Deal-Transaktion an Nuveen Real Estate verkauft wurde. Das Gebäude wurde als voll digitalisiertes „Smart Building“ entwickelt. Das Bürogebäude befindet sich zwischen dem Regierungsviertel und dem Hauptbahnhof, direkt an der Spree. Es ist Teil des Stadtquartiers Europacity. Das Objekt ist zu 100% an Mieter wie die Deutsche Bahn AG, Gleiss Lutz und RA Micro vorvermietet. Nuveen Real Estate wurde von Dentons (Finanzierung), Allen & Overy (Recht, Steuern und Strukturierung), EY (Finanzen) sowie Apleona und KVL (Technik) beraten. CA Immo wurde von P+P Pöllath + Partners (Recht) und KPMG (Steuern) beraten.