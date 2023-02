Catella Europäische Büromarktkarte Q1/2023

Catella_ European_Office_Map_23Q1

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schwung ins neue Jahr? Ja, das kann man zumindest teilweise sagen. Denn eine eher seltene Marktkonstellation zeigt sich aktuell: die Spitzenmieten an den europäischen Büroimmobilienmärkten sind weiter gestiegen, während die Kaufpreise, ausgedrückt in den Renditekennziffern, auf breiter Front nachgeben.

Nach knapp 8 Monaten Zinswende zeigt sich bei der Assetklasse Büro im europäischen Durchschnitt ein klarer Transaktionsrückgang an den von uns erfassten 39 Büromärkten. Die volkswirtschaftlichen Turbulenzen in Europa im Jahr 2022 spiegelten sich in den Entwicklungen des Transaktionsvolumens wider, das mit rund 97 Mrd. Euro 16,7 % unterhalb des Vorjahresniveaus und 5,3 % unterhalb des Niveaus des Pandemiejahres 2020 lag. Der 10-jährige Mittelwert wurde 2022 um deutliche 13% unterschritten, was eindrucksvoll verdeutlicht, welch dynamische Umbruchsphase im vergangenen Jahr eingeleitet worden ist.

In der Zusammenfassung: