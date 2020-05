COMFORT vermittelt mehr als 1.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche in Hamburg an Drogeriemarkt Budnikowsky

Hamburg: Der Einzelhandelsspezialist COMFORT hat ein Ladenlokal mit mehr als 1.000 qm Einzelhandelsfläche an die Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG für einen neuen BUDNI-Drogeriemarkt an der Gertigstraße 22-26 in Winterhude vermittelt. Vermieter ist die MEAG. Die Eröffnung ist für das dritte Quartal 2020 geplant.