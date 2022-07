Halle: COMFORT hat die Geschäftshäuser Leipziger Straße 24 und 25 sowie ein Wohn- und Geschäftshaus in der Pfännerhöhe 8 in Halle (Saale) im Paket an den österreichischen Investor El Lago Verwaltungs GmbH & Co KG vermittelt. Hauptmieter in den Objekten sind die Bäckerei Steinecke und die Halloren Apotheke. Die Immobilien verfügen über ca. 1.506 qm Gesamtmietfläche von denen rund 569 qm als Einzelhandelsfläche fungieren. Verkäuferin ist die H.O.P.E. Real Estate GmbH aus Hof.