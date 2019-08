Startseite > News > Cording erwirbt 25.000 Quadratmeter großen Dortmunder Bürokomplex von DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Cording erwirbt 25.000 Quadratmeter großen Dortmunder Bürokomplex von DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Dortmund: Die Cording Real Estate Group (Cording), Teil der Edmond de Rothschild Immobilieninvestment- und management-Plattform, hat im Rahmen eines Club Deals für Kunden der Edmond de Rothschild Privatbank und einen Kunden der Cording der Real Estate Group einen circa 25.000 qm umfassenden Bürokomplex am Hiltropwall in Dortmund erworben. Verkäufer ist die DB Privat- und Firmenkundenbank AG. Die Immobilie am Hiltropwall befindet sich in exponierter Lage direkt am Cityring Dortmund. Die DB Privat- und Firmenkundenbank AG, die bislang auch einen Großteil der Immobilie selbst nutzt, wird etwa die Hälfte der Flächen dort langfristig zurückmieten.

BNP Paribas Real Estate hat die Transaktion vermittelt, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat als Rechtsberater für die DB Privat- und Firmenkundenbank AG mitgewirkt. Clifford Chance beriet Cording bei der Strukturierung und in rechtlichen Fragen. Finanzierende Bank auf der Seite von Cording ist die Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank.