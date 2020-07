Cube kauft Grundstück am ICE–Werk

Köln: Die Cube Real Estate hat das 4 ha große Entwicklungsgrundstück entlang der Longericher Straße in unmittelbarer Nähe zum neuen ICE–Werk in Köln-Bilderstöckchen erworben. Verkäufer ist Ewald Hohr Projektentwicklungen. Cube plant an dieser Stelle ein Stadtquartier für generationenübergreifendes Wohnen und unterschiedliche, gewerbliche Nutzungen. Cube will das Projekt baulich selbst realisieren. Beim Ankauf war das Maklerhaus Udelhofen vermittelnd tätig.