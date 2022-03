Cureus erhält Baugenehmigung für Seniorenresidenz in Cuxhaven-Duhnen

Hamburg/Cuxhaven-Duhnen : Cureus hat von der Stadt Cuxhaven die Genehmigungen für die Bebauung des 15.500 qm großen, großen bisher brach liegenden Areals zwischen Häfchenweg 3 und Wehrbergsweg 63 in Cuxhaven-Duhnen erhalten. Auf einem Teil des Grundstücks werden durch Cureus bis zum Frühjahr 2024 die moderne Dünenresidenz, eine Seniorenresidenz mit 110 Pflegeplätzen, und 57 Wohneinheiten in drei weiteren Gebäuden entstehen. Auf dem übrigen Teil des Areals plant ein weiterer Projektentwickler die Ferien- und Dauerwohnanlage „Zuhause in Duhnen“.