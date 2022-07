ACCENTRO erwirbt 682 Einheiten

Berlin: Die ACCENTRO Real Estate AG hat im Rahmen eines Share Deals ein attraktives Mietportfolio mit 682 Einheiten in Ostdeutschland von einem privaten Investor erworben. Gleichzeitig wurde an den gleichen Investor ein Portfolio mit 28 Einheiten in Rostock veräußert.

Die erworbenen Wohnungen liegen in einer wirtschaftlich aufstrebenden und landschaftlich attraktiven Region, gepaart mit einem hohen Freizeitwert, zwischen Magdeburg und Halle. Das Portfolio mit einer vermietbaren Fläche von rund 39.000 qm und einer Leerstandsquote von 27% bietet ein hohes Wertsteigerungspotential.