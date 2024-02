AM ALPHA erwirbt führendes Fachmarktzentrum im Großraum Lissabon

Lissabon: AM ALPHA hat in Sintra ein Fachmarktzentrum mit einer Mietfläche von über 20.000 qm erworben. AM ALPHA erwirbt das Fachmarktzentrum in Form eines Joint Ventures als Lead Investor gemeinsam mit mehreren europäischen Family Offices. Verkäufer ist Ceetrus, ein global agierendes Immobilienunternehmen der französischen Auchan-Holding.

Die erworbene Immobilie ist Teil des wichtigsten und größten Einzelhandelszentrums im Großraum Lissabon. Insgesamt verfügt die sogenannte Sintra-Zone über 130.000 qm moderner Einzelhandelsflächen. Das im Jahr 2000 fertiggestellte Fachmarktzentrum ist an 15 namhafte Mieter voll vermietet, darunter Elektrofachmärkte (wie Media Markt, Rádio Popular), Einrichtungsgeschäfte (wie Casa oder Hôma) oder Gastronomiebetriebe (wie Mc Donalds oder Pizza Hut).