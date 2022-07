Adelaide: AM alpha hat ein Logistikzentrum an einen heimischen Asset Manager verkauft. Das rund 45.000 qm große und aus zwei Gebäuden bestehende Logistikzentrum befindet sich in Penfield am nördlichen Stadtrand von Adelaide. Das Objekt ist vollständig an das börsennotierte Unternehmen Treasury Wine Estates vermietet.

AM alpha wurde von JLL beraten sowie von Realmont Property Partners.