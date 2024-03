Ambiente Care Süd übernimmt vier Pflegeheime von Levantus

Frankfurt: Die Ambiente Care Süd GmbH betreibt seit März vier weitere Pflegeheime in Deutschland. Die langfristig angemieteten Objekte liegen in Neuenhagen bei Berlin (Langenbeckstraße 36-38), Rotenburg an der Wümme (Berliner Ring 25), Wittmund (Leepenser Weg 1-3) sowie in Velbert bei Düsseldorf (Kolpingstraße 5-9). Insgesamt werden dort 340 Betten für die vollstationäre Pflege, 133 Einheiten für betreutes Wohnen sowie 24 Wohngruppenplätze und 16 Tagespflegeplätze angeboten. Vorheriger Betreiber war die Levantus AG, die kürzlich für neun ihrer Betriebsgesellschaften einen Antrag auf Insolvenz gestellt hatte. Die Pflegeheime in Neuenhagen, Rotenburg und Velbert gehören einer französischen Fondsgesellschaft, Eigentümer des Objekts in Wittmund ist eine private Eigentümergemeinschaft. JLL hat Ambiente Care exklusiv beraten und die Anmietung vermittelt.