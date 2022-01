Berlin: Ampega vermietet über 8.000 qm Fläche an die Concentrix Global Service GmbH in der Andreasstraße. Damit passt das Unternehmen perfekt in das 10east Berlin. Das Gebäude wurde 2020/21 in ein zukunftsfähiges Multi Tenant Büro umstrukturiert und erhielt ein modernes und designorientiertes Rebranding.

Begleitet wurde der Vertragsabschluss für den Eigentümer durch BNP Paribas Real Estate GmbH und CBRE. Der Mieter wurde von JLL begleitet.