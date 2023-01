Apex erweitert sich in Glinder Logistikhalle von Garbe

Hamburg: Der Apex Internationale Spedition wurden die Flächen an seinem Hauptsitz in der Wilhelm-Bergner-Straße 3 im Glinder Gewerbegebiet ‚Glinnkamp‘ zu klein. In der Logistikhalle mit der Hausnummer 4 direkt gegenüber, die zuletzt Jungheinrich genutzt hatte, mietet die Spedition nun eine rd. 3.495 qm große Logistikhalle. Sie ist Teil eines Gewerbekomplexes von Garbe Industrial Real Estate. Grossmann & Berger vermittelte die Logistikhalle nebst rund 376 qm Bürofläche.

Der inhabergeführten Spedition stehen auf dem Gelände rund 1.335 qm Freifläche sowie 26 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.