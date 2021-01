Art-Invest Real Estate erwirbt Büro- und Geschäftshaus auf der Leopoldstraße in München

München : Art-Invest Real Estate erweitert ihr Portfolio um ein weiteres attraktives Bestandsinvestment: Das Objekt „Leopoldstraße 139-145“ hat den langfristigen Bestand. Bei der Verkäuferin handelt es sich um die MEAG. Die Leopoldstraße 139-145 befindet sich in zentraler Lage mit hoher Visibilität am nördlichen Haupteinfallstor in Richtung Innenstadt. Das Gebäude verfügt über eine diversifizierte Mieter- und Nutzungsstruktur (Büro, Einzelhandel und Wohnen) mit insgesamt 7.564 qm Mietfläche und einer Tiefgarage mit 136 PKW-Stellplätzen. Mieter wie der Freistaat Bayern und die TU München zeichnen die Mieterqualität des Objektes aus. Art-Invest Real Estate wurde von GSK Stockmann und albrings + müller beraten. Auf Seiten des Verkäufers war BNP Paribas Real Estate als beratendes Maklerhaus tätig.