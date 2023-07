Art-Invest Real Estate erwirbt nestor Hotel in Neckarsulm

Neckarsulm: Art-Invest Real Estate hat für den Core-Budget Hotelfonds das nestor Hotel Neckarsulm in der Innenstadt aus privater Hand erworben. Das 1988 direkt an der alten Stadtmauer errichtete Hotel umfasst insgesamt 84 Zimmer verteilt auf drei Obergeschosse und wird von der The Chocolate On The Pillow Group unter der Marke nestor betrieben. Für das Hotel wurde ein neuer langfristiger Pachtvertrag abgeschlossen.

Art-Invest wurde rechtlich von Boege Rohde Luebbehuesen sowie technisch von SMV, Henneker Zillinger Ingenieure und CBRE beraten.