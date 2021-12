Stuttgart: Avison Young vermittelte eine 5.300 qm große Logistik- und Bürofläche an die Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Das Objekt in der Nikolaus-Otto-Straße 6 in Leinfelden-Echterdingen befindet sich in Nähe zum Flughafen Stuttgart und verfügt über eine „Gold“-Zertifizierung von der DGNB.