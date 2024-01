Avison Young vermittelt rund 2.500 Quadratmeter in Bremen

Bremen: Für seinen neuen Standort hat MyWellness rund 2.500 qm in der Waterfront Bremen angemietet. Dabei war Avison Young im Rahmen seines exklusiven Mandats vermittelnd für MyWellness tätig. Eigentümerin der Waterfront in der AG-Weser-Straße 3 ist die ECE Marketplaces GmbH & Co. KG.

Die Waterfront Bremen ist ein Einkaufs- und Erlebniscenter auf 44.000 qm. Zu den bekannten Marken gehören u.a. Media Markt, TK Maxx, C&A, SPORT Voswinkel, H&M, Müller-Drogeriemarkt, Deichmann, Snipes, Tommy Hilfiger sowie das irische Modelabel Primark. Das Herzstück des Centers ist der Foodcourt mit rund 20 Anbietern und 500 Sitzplätzen. Außerdem gibt es noch angeschlossene Restaurants mit längeren Öffnungszeiten wie Alex und Pizza Hut.