Becken kauft Wohn- und Geschäftshaus auf Westerland/Sylt

Sylt: Becken hat von der abrdn Investments Deutschland AG ein Wohn- und Geschäftshaus erworben. Das Objekt war Bestandteil des „WertFonds S“, einem von der ACTEUM Investment GmbH gemanagten offenen Spezial-AIF. Das Objekt in der Friedrichstraße 19 in Westerland verfügt über 1.697 qm Mietfläche und ist voll vermietet. Zu den Hauptmietern zählen unter anderem das Einrichtungshaus Depot, das Schweizer Wäschegeschäft Calida und das Herrenmodegeschäft NZA New Zealand Auckland.

Die rechtliche und steuerliche Beratung der Käuferseite übernahmen Wiegel Ihde Ekrutt + Partner mbB und Oberthür & Partner Rechtsanwälte mbB. JLL war bei der Transaktion auf Verkäuferseite beratend tätig. Die Verkäuferin wurde von GSK STOCKMANN beraten.