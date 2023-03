Berlin: Die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH mietet für die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH 7.300 qm im Gewerbequartier „BERLIN DECKS“ von der BEOS AG.

Zukünftig wird die akademische Lehre der DFFB vollständig in dem Neubaukubus stattfinden, der in Holzhybridbauweise errichtet wird. Hierfür wird die Einrichtung ihren bisherigen Standort im Filmhaus des Sony Center am Potsdamer Platz verlassen.