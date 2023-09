BlueIMvest erwirbt historisches Büroensemble Karmeliterhöfe in Aachen

Aachen: Der französische Immobilieninvestor BlueIMvest hat die Karmeliterhöfe für seinen Blue One Fund erworben. Verkäufer ist ein Family Office, die Transaktion wurde durch die Landmarken AG abgewickelt.

Bei dem Büro- und Praxisgebäude handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Ensemble aus dem Jahr 1907. Von 2008 bis 2010 wurde es von der Landmarken AG im Auftrag des Eigentümers aufwändig revitalisiert. Die mit BREEAM-Gold zertifizierten Karmeliterhöfe blicken auf eine spannende, über hundertjährige Geschichte zurück. Erbaut als Sitz des Polizeipräsidiums, beherbergten sie später das Verwaltungsgericht Aachen und den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB).

Heute bieten sie auf rund 8.000 qm Mietfläche eine Vielzahl an individuellen Raumkonzepten.

Die juristische Beratung erfolgte durch die Wirtschaftskanzlei Arqis sowie die Sozietät LPA-GGV. Vermittelnd für Verkäufer und Käufer war Lührmann Düsseldorf tätig.

In dem vollvermieteten Gebäudekomplex mit langer WALT, der von der Stadtmarken GmbH verwaltet wird, haben aktuell zehn Mieter ihren Sitz. Der Name des Baus geht auf den Karmeliterorden zurück, der an dieser Stelle im 19. Jahrhundert ansässig war.