publity AG mit Vermietungserfolgen in Oberhausen und Frankfurt

Frankfurt: Die publity AG hat in Oberhausen und in Frankfurt am Main weitere Vermietungserfolge erzielt. In Oberhausen konnte in einem Single Tenant-Objekt der Mietvertrag um weitere fünf Jahre vorzeitig verlängert werden. Das Objekt hat eine Mietfläche von ca. 2.500 qm, die als reine Bürofläche des Hauptmieters genutzt wird. Auf Grundlage der Verlängerung des Mietvertrages stieg die WALT des im Jahr 2009 errichteten Bürogebäudes auf 6,3 Jahre an.

Zudem konnte für den Access Tower in Frankfurt die Ronix GmbH als neuer Mieter gewonnen werden. Der Mietvertrag mit dem Premium-Werkzeughersteller über eine Gesamtmietfläche von mehr als 250 qm hat eine Laufzeit von drei Jahren plus Option auf weitere zwei Jahre Verlängerung.