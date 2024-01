BMW-Gewerbeimmobilie in Thüringen wechselt den Besitzer

Ilmenau: Kurz vor dem Jahreswechsel wurde ein BMW-Autohaus an einen Interessenten verkauft. Damit hat die Fondsgesellschaft MERCUREIM EF1 Fünfte GmbH & Co. KG bereits das 5. Autohaus in zwei Monaten abverkaufen können.

Die Liegenschaft an der Ziolkowskistraße besitzt eine Grundstücksfläche von 5.641 qm und verfügt zudem sowohl über eine eigene Waschstraße, eine Werkstatt und einen Showroom. Besonders praktisch für Mieter und Kunden ist die direkt angeschlossene Tankstelle, die jedoch nicht Teil des Pakets darstellt. Die Werkstatthalle mit ca. 310 qm ist direkt daneben angeschlossen und gehört mit zum BMW-Autohaus.