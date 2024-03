Bonava verkauft vermietete ESG-Mixed-Use Immobilie

Berlin: Bonava verkauft in seinem Quartier HUGOS in Mariendorf eine neu errichtete Mixed-Use Immobilie. Käufer ist die HANSAINVEST Real Assets und eine Tochter der SIGNAL IDUNA Versicherungsgruppe. Das ESG-Objekt wird in einen neu gegründeten Immobilienfonds eingebracht, welcher den umfassenden Anforderungen an einen Artikel-9-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung entspricht. Mitte 2023 hatte Bonava das Objekt fertiggestellt.

Die verkaufte Immobilie befindet sich auf einem 4.500 qm großen Grundstücksteil im südlichen Bereich des neuen Wohnquartier „HUGOS“ An der alten Gärtnerei 1. Die insgesamt etwa 3.800 qm Fläche sind voll vermietet. Parkflächen befinden sich in einer Tiefgarage und im Außenbereich. Vier Carsharing- und E-Stellplätze stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Nach Fertigstellung des Quartiers HUGOS wird das Gebiet aus 454 Eigentums- und Mietwohnungen bestehen.