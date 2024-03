Haßfurt: Logicor hat eine rund 10.400 qm große Logistikimmobilie an Cabot Properties verkauft. Das Objekt in der Walter-Tron-Straße 5 wurde im Jahr 2007 errichtet und befindet sich auf einem rund 22.100 qm großen Grundstück in einem etablierten Gewerbegebiet. Colliers hat die Transaktion im Auftrag des Verkäufers vermittelt.

Zum Zeitpunkt des Verkaufs ist die Logistikimmobilie vollvermietet an den E-Commerce Dienstleister PVS Europe.