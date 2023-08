CBRE Investment Management vermietet rd. 3.000 qm Bürofläche im LIVING BERLIN an Riverty

Berlin: CBRE Investment Management vermietet im LIVING BERLIN langfristig rd. 3.000 qm Bürofläche an die Riverty Group GmbH. Die Parteien einigten sich auf den Abschluss eines Grünen Mietvertrags, für eine nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung. Das LIVING BERLIN, in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg, verfügt über rd. 4.300 qm Büro- und 16.000 qm Einzelhandelsfläche für rd. 40 Fachgeschäfte und Showrooms aus den Bereichen Interior Design, Einrichtung und Home Entertainment. Erst kürzlich hat CBRE Investment Management einen zweistelligen Millionenbetrag in die Renovierung investiert.