Ingolstadt: COMFORT hat eine Einzelhandelsfläche mit rund 1.300 qm an der Ecke Ludwigstraße 18/ Mauthstraße 6 über zwei Verkaufsebenen, die bislang durch CCC genutzt wurde, an dm-drogerie markt vermittelt. Die Eröffnung des neuen dm-Marktes ist für Sommer 2024 geplant. dm verlässt zu diesem Zeitpunkt das bisherige Mietobjekt an der Ludwigstraße 15 und optimiert mit dem Umzug seinen Auftritt in Ingolstadt. Der Vermieter der Immobilie ist ein großer Schweizer Vermögensverwalter.