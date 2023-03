CONREN Land kauft Büro- und Geschäftshaus JEP3

Düsseldorf: CONREN Land hat die Büro- und Geschäftsimmobilie JEP3 in der Innenstadt als Forward Purchase erworben. Verkäufer ist die Rhenus Grundvermögen GmbH & Co. Entwicklungs-KG. Die von RKW Architektur + entworfene und im Jahr 2023 fertiggestellte Core-Immobilie mit knapp 3.000 qm Mietfläche am Joachim-Erwin-Platz 3 liegt in unmittelbarer Nähe zur Einkaufsstraße Königsallee.

Die beiden unteren Etagen des Multi-Tenant-Gebäudes wurden an ein Unternehmen aus dem Bereich Elektromobilität vermietet und werden künftig als Showroom genutzt. Für die weiteren Etagen konnten namhafte Mieter aus verschiedenen Branchen gefunden werden.

Bei der Transaktion wurde CONREN Land von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer sowie AdlerSchreier beraten.