Frankfurt: Cushman & Wakefield hat in der Eschersheimer Landstraße 6 der deutschen Finanzmetropole rund 1.200 qm Bürofläche langfristig vermietet. Neuer Nutzer in dem 2002 errichteten Multi-Tenant-Objekt ist die Main Incubator GmbH. Damit steigt die Vermietungsquote in der Immobilie auf über 95%.