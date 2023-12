Japan: Die Deka Immobilien hat ein Einzelhandelsobjekt in Tokio verkauft. Die Don Quijote Co. Ltd. hat das Objekt aus dem Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal erworben. Das 1984 errichtete Don Quijote Building umfasst mehr als 7.400 qm Einzelhandelsfläche und 36 Parkplätze.