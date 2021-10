Bochum: Die DIC Asset AG verkauft drei Immobilien in Bochum über ein Gesamtvolumen von rund 73 Mio. Euro. Dabei handelt es sich um die Objekte Castroper Str. 270/280 und Henry-Bessemer-Park (Bessemer Str. 85) aus dem Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) der DIC, die an die BOWAG Grundbesitz, ein Unternehmen der Bollmann Gruppe, gingen, und das Objekt Bochumer Fenster, das für den Spezialfonds DIC Office Balance III an die Wohninvest Gruppe verkauft wurde.