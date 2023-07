DIC Asset AG vermietet Pressecafé im „Pressehaus am Alex“ an Berliner Gastronom

Berlin: Die DIC Asset AG schließt nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen des zweistöckigen Pressecafés einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.450 qm Gastronomiefläche ab. Mieter ist der Berliner Gastronom Alexander Freund, der mit fünf weiteren gastronomischen Konzepten in Berlin vertreten ist. Das repräsentative Gebäudeensemble am Alexanderplatz, bestehend aus dem 17-geschossigen Pressehaus-Hochhaus, dem Pressecafé und dem New Podium, wird von DIC für Dritte gemanagt und ist nun zu 86% vermietet. Es hat eine Gesamtfläche von rund 36.000 qm.