Die DeWAG-Gruppe übernimmt Wohnportfolio in Rosenheim

Rosenheim: Die DeWAG-Gruppe übernimmt ein Portfolio mit insgesamt 390 Wohnungen auf rund 23.200 qm Wohnfläche in Rosenheim. Die Wohnanlagen wurden für einen niederländischen Pensionsfonds erworben, vertreten durch Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Begleitet wurde die Transaktion von JLL München. Die Immobilien aus den 50er und 80er Jahren befinden sich an vier Standorten in Rosenheim, drei davon in zentraler Lage nahe der historischen Altstadt. Im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsstrategie plant die DeWAG, die Wohnanlagen energetisch zu modernisieren.