Mülheim an Ruhr: Das zur Dorstener NIG Naumann Immobiliengruppe gehörende Makler- und Projektentwicklungs-Unternehmen NIKM GmbH – Naumann Immobilien & Kapital-Management – hat ein Geschäftshaus an der Aktienstraße an einen Projektentwickler aus dem Raum Frankfurt verkauft. Die Gesamtnutzfläche des Objektes beträgt rund 3.995 qm und ist im Erdgeschoss an REWE vermietet. Geplant ist es, im Erdgeschoss die Mietfläche des REWE-Marktes zu vergrößern.