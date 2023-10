Duisburg: Nach der ersten Vermittlung in Essen hat die RUHR REAL der VIDACTA Schulen GmbH zum insgesamt fünften Standort im Ruhrgebiet verholfen: Ende 2023 wird der Bildungsträger seinen ersten zentralen Standort in Duisburg beziehen. Die Duisburger Fläche an der Mülheimer Straße 46 umfasst 1.010 qm.