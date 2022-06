DVI Gruppe erwirbt Wohnanlage mit 65 Wohnungen in Berlin-Reinickendorf

Berlin: Die DVI Gruppe hat eine Wohnanlage mit 65 Einheiten und rund 5.800 qm Gesamtmietfläche in Reinickendorf erworben. Bei den Wohnungen handelt es sich um Sozialwohnungen mit 12-jähriger Miet- und Belegungsbindung. Der Ankauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals von einem Immobilienfonds.

Die erworbenen Wohnhäuser befinden sich in der Straße Alt-Reinickendorf, am Freiheitsweg und in der Kopenhagener Straße. Zur Wohnanlage gehören außerdem vier Gewerbeeinheiten sowie 26 Tiefgaragenstellplätze.