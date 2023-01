GARBE-Spezialfonds erwirbt Light-Industrial-Immobilie in Berlin-Reinickendorf

Berlin: Für den offenen Spezialfonds GARBE Logistikimmobilien Fonds Plus II (GLIF+II) wurde eine Light-Industrial-Immobilie im Rahmen eines Sale-and-Leaseback-Deals erworben. Die 1984 erbaute und 1993 erweiterte Büro- und Produktionsimmobilie befindet sich an der Oranienburger Straße in Reinickendorf. Der Verkäufer, ein global agierender Automobilzulieferer, hat das Objekt für 15 Jahre mit einer Verlängerungsoption über fünf Jahre gemietet. Die Grundstücksgröße beträgt rund 24.600 qm vermietbarer Fläche, die sich auf 20.250 qm Produktion, 2.750 qm Büro sowie 1.600 qm sonstige Flächen verteilen. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich.

Die Immobilie befindet sich im Gewerbe- und Industriegebiet Wittenau. Den Sale-and-Leaseback-Deal vermittelte die BGA Invest.