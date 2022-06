Berlin: Das französische Startup Upway baut sein Logistiknetz nun auch in Deutschland aus und mietet für generalüberholte E-Bikes rund 3.500 qm Logistikfläche in der Alexander-Meißner-Straße 77 nahe des Berliner Flughafens im Stadtteil Bohnsdorf an. Die Flächen sind bereits bezogen. Eigentümer der Immobilie ist EQT Exeter. JLL hat Upway beraten und die Anmietung vermittelt.