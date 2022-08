Saarbrücken: ehret+klein hat eine Liegenschaft in de Halbergstr. 1 von der KIS GmbH erworben. Es handelt sich um ein ca. 8.800 qm großes Grundstück mit einem in den 1970er Jahren erbauten Objekt. Die Nutzfläche beträgt rd. 11.100 qm und ist derzeit an die AOK vermietet.