Essen: Das Energie-Start-up Greenflash GmbH verlagerte im November 2023 seinen Firmensitz vom BRYCK Tower im Universitätsviertel in den Magna Tower am Rande der Innenstadt. In dem 15-stöckigen Büro-Hochhaus mietet der Lösungsanbieter für ganzheitliche Energiekonzepte für Industrie und Gewerbe rund 700 qm Bürofläche. Die EWG – Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH begleitet die Greenflash half bei der Standortsuche.