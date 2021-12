GERCHGROUP AG veräußert Premium Projekt Laurenz Carré

Köln: Die GERCHGROUP AG hat die innerstädtische Quartiersentwicklung Laurenz Carré an die CORESTATE Capital Group S.A. verkauft.

Die GERCHGROUP wird das Laurenz Carré weiter planen, realisieren und schlüsselfertig an den Erwerber übergeben. An dem prominenten Standort wird ein urbanes Stadtquartier entstehen, welches die künftigen Anforderungen an eine Mixed-Use Immobilie in allen Belangen erfüllt.

Die Transaktion wurde in Form eines Forward-Deals abgeschlossen und umfasst zwei Teilprojekte mit einer oberirdischen BGF von insgesamt ca. 26.000 qm. Die Fertigstellung soll Ende 2024 erfolgen.

GERCHGROUP wurde von der Kanzlei Rotthege Wassermann beraten.