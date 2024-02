GRR sichert sich vier Nahversorgungszentren in Süddeutschland

Nürnberg: GRR Real Estate Management GmbH hat für seinen offenen Spezial-AIF GRR German Retail Fund No. 4 vier etablierte Nahversorgungszentren erworben. Die Objekte befinden sich in Hammelburg (Unterfranken), Hof (Oberfranken), Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) und Sasbach (Ortenaukreis). Sie gehörten bislang dem von der Sontowski & Partner Group (S&P) geschlossenen Immobilien-Publikumsfonds S&P regioFonds Süddeutschland 8 GmbH & Co. KG.

Die vier Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 10.200 qm werden u.a. von den Ankermietern Edeka, Lidl und Penny genutzt.