Hahn Gruppe veräußert Handelsimmobilienportfolio an CEV

Hamburg: Die Hahn Gruppe hat für den institutionellen Immobilienfonds HAHN FCP-FIS – German Retail Fund ein Core-Investmentportfolio mit 13 Fachmarktzentren veräußert. Käufer der Objekte sind die CEV Handelsimmobilien sowie die EDEKA Regionalgesellschaften Rhein-Ruhr, Südwest, Nordbayern-Sachsen-Thüringen und Nord.

Der Verkäufer wurde von DLA Piper, sowie JP Rechtsanwälte rechtlich beraten. JLL hat die Hahn Gruppe bei der Vermarktung des Portfolios beraten und die Transaktion vermittelt.

Fünf der Objekte befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Jeweils zwei liegen in Bayern und Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein. Jeweils ein Objekt befindet sich in Niedersachsen bzw. in Rheinland-Pfalz. Die Mietfläche des mit 98% nahezu vollvermieteten Portfolios beläuft sich auf insgesamt 174.000 qm. Größter Ankermieter ist der Lebensmitteleinzelhändler EDEKA.