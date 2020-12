Hamburg Commercial Bank verkauft Immobilie am Hamburger Gerhart-Hauptmann-Platz

Hamburg : Die Hamburg Commercial Bank hat am 11. Dezember 2020 ihr Hauptsitz-Gebäude in der Innenstadt an die SIGNA Gruppe verkauft, einschließlich der „PERLE Hamburg“-Shopping-Passage. Die 1972 errichtete Immobilie umfasst mehr als 30.000 qm. Das achtgeschossige Gebäude am Gerhart-Hauptmann-Platz wird für eine Übergangszeit von ca. vier Jahren im Rahmen einer Sale-and-Lease-back-Vereinbarung mit der SIGNA Gruppe zunächst weiter von der HCOB genutzt. Anschließend wird die Bank in den sich derzeit in Planung befindlichen Elbtower im Osten des jungen Hamburger Stadtteils „Hafencity“ umziehen. Angemietet werden rund 11.000 qm. Die HCOB wurde rechtlich von AHB Rechtsanwälte und Freshfields Bruckhaus Deringer sowie von BNP Paribas Real Estate und Grossmann & Berger beraten.