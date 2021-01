Hannover Leasing erwirbt Büro-Neubau des „Johannis-Quartier“ in Chemnitz

Chemnitz: Hannover Leasing hat den Büroteil der Quartiersentwicklung „Johannis-Quartier“ für einen geschlossenen Spezial-AIF erworben, der sich vor allem an institutionelle Investoren wie Sparkassen und Versicherungen richtet. Das attraktive Core-Office-Investment hat ein Gesamt-Investitionsvolumen von rund 70 Mio. Euro. Hannover Leasing übernimmt auch das Asset Management für das Objekt, das nahezu vollständig an den regionalen Energieversorger „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ mit einer Festlaufzeit von 25 Jahren vermietet ist. Die Übernahme des Objekts erfolgt nach Fertigstellung voraussichtlich im 4. Quartal 2021. Verkäuferin ist eine Projektgesellschaft der FAY Projects GmbH mit Sitz in Mannheim.

Das für Chemnitz bedeutsame Bauprojekt „Johannis-Quartier“ besteht aus einem Büro- und einem Hotelteil. Der von Hannover Leasing erworbene Büroteil der Quartiersentwicklung hat sechs Ober- und zwei Untergeschosse und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 14.200 qm sowie rund 300 Pkw-Stellplätze in einer zusammenhängenden Hoch- und Tiefgarage.

Als Berater waren Pinsent Masons für Hannover Leasing sowie Bornheim und Partner für FAY tätig.