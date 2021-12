HANSAINVEST Real Assets kauft vierte Wohnimmobilie in Dallas

Dallas: Die HANSAINVEST Real Assets GmbH hat die Wohnimmobilie „Routh Street Flats“ in einem Joint Venture gemeinsam mit dem Asset Manager Bell Partners, Inc. für den HANSA US Residential Fonds angekauft. Die Immobilie mit einer Wohnfläche von circa 14.600 qm befindet sich in gefragter Lage an der 3033 Routh Street in Dallas, USA. Liegenschaft erstreckt sich über sechs Geschosse und verfügt über 318 PKW-Parkplätze. Bei dem Verkäufer handelt es sich um ein amerikanisches Family Office, der Kaufpreis belief sich auf circa 57.000.000 USD.