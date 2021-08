HanseMerkur Grundvermögen AG erwirbt Wohnprojektentwicklung Green Valley in Bad Vilbel

Bad Vilbel: Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat die Wohnprojektentwicklung Green Valley in der Fraunhoferstraße in im Rahmen eines Forward Deals für den offenen Immobilien-Spezialfonds HMG Grundwerte Wohnen PLUS III erworben. Verkäufer ist Nata Real Estate. In dem fünfgeschossigen Wohnkomplex entstehen auf rund 7.400 qm Mietfläche insgesamt 102 Wohneinheiten. Zudem sind 113 Tiefgaragen- und 40 Außenstellplätze sowie 23 E-Lade-Stationen geplant. Das Objekt wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 fertiggestellt.