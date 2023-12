HIH vermietet 2.700 Quadratmeter an Dresdener Hochschule

Dresden: Die HIH Invest Real Estate vermietet 2.720 qm Bürofläche im Gebäude „Atrium am Rosengarten“ in der Hoyerswerdaer Straße 3-5 an den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baummanagement (SIB) Niederlassung Dresden II. Die Flächen werden für die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden angemietet. Die Hochschule wird die Flächen im ersten bis dritten Obergeschoss des Bauteils Nord voraussichtlich im Sommer 2024 beziehen. Damit ist das Objekt nun voll vermietet.

Das „Atrium am Rosengarten“ gehört zu einem von der HIH Invest gemanagten Immobilien-Individualfonds. Das Objekt liegt zentral in der Neustadt. In dem Gebäudekomplex sind außerdem u.a. das Landesamt für Schule und Bildung, der Landeselternrat Sachsen, das Bürgerbüro und Stadtbezirksamt Neustadt, ein neurologisches Medizinisches Versorgungszentrum, eine Zahnklinik, ein Park-Inn-Hotel sowie Einzelhändler untergebracht.

Bei den Vertragsverhandlungen hat die KFR Kanzlei die HIH Real Estate rechtlich beraten.