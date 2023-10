INBRIGHT vermietet Neubaufläche im Light Industrial- & Logistik Park in Hamburg-Billbrook

Hamburg: INBRIGHT Development meldet Vollvermietung im ersten Neubauabschnitt des Light-Industrial- und Logistik-Parks BROOKKAMP. Mieterin von knapp 2.600 qm der neu entstandener Hallenfläche ist die ROFIN-SINAR Laser GmbH. Das zur Coherent Corporation gehörende Unternehmen hatte das Gelände 2020 an INBRIGHT verkauft und Teile der modernisierten Bestandsflächen langfristig zurückgemietet. Weitere 1.700 qm Neubaufläche wurde an die HANSA-FLEX AG vermietet. Realogis unterstützte bei der Vermietung an die HANSA-FLEX AG. Einzug beider Mieter ist für Frühjahr 2024 geplant.

Zusammen mit CONVALOR und der Hamburger Sparkasse investiert INBRIGHT einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den mehr als 25.000 qm Gesamtfläche umfassenden Gewerbepark für produzierende, lagernde und forschende Unternehmen. Die Fertigstellung soll Mitte 2024 erfolgen.